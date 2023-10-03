По всей стране пройдет проверка готовности систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях

Главное Управление МЧС России сообщило, что в среду, 4 октября, во всех регионах РФ пройдет комплексная техническая проверка готовности систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

В сообщении МЧС РФ говорится: «Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет во всех субъектах России. Проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалов будет проведена 4 октября. Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор – любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение».

«Плановые проверки пройдут с 10:00 до 11:00 по местному времени. Для этого включат сирены, задействуют телевизионные каналы, радиовещательные станции. Также подадут сигнал оповещения «Внимание всем!», в эфирах теле- и радиоканалов появится аудиовизуальное сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!». Информация будет доступна в мобильном приложении «МЧС России», – сообщили в пресс-службе МЧС и также отметили, что «такой комплекс мероприятий позволяет объективно проверить работоспособность средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения. Проверка необходима, чтобы удостовериться в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций».

Напомним, что во вторник, 3 октября прошла штабная тренировка по гражданской обороне, в которой приняли участие все территориальные органы, а также учреждения Роспотребнадзора

Москва, Иван Бабурин

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