Белый дом дал Киеву на контрнаступ шесть-восемь недель

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 3 октября, заявил, что на проведение контрнаступления у Украины остается порядка шести-восьми недель в зависимости от погоды, – сообщают СМИ .

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «Для продолжения оказания помощи Украине со стороны Белого дома необходима поддержка Конгресса, который должен согласовать дополнительное финансирование. Мы хотим удостовериться, что перебоев не будет, что мы будем иметь возможность продолжать процесс оказания им помощи, особенно по мере продолжения контрнаступления в осенний период. Остается порядка шести-восьми недель, когда погода будет позволять вести боевые действия, и мы хотим убедиться, что Украина добьется успехов».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»