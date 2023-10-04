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Среда, 4 октября 2023, 18:56 мск

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СМИ: Вашингтон передаст Киеву конфискованное иранское оружие

Центральное командование вооруженных сил США на следующей неделе объявит о передаче Украине партии иранского оружия, изъятого с перехваченного в Оманском заливе судна, двигавшегося в Йемен, – передает в среду, 4 октября, телеканал CNN.

Со ссылкой на источники в правительстве телеканал сообщает: «Соединенные Штаты передадут Украине тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США и союзников. Центральное командование вооруженных сил США объявит о таком шаге до конца текущей недели».

«Непонятно, какими законными способами США смогут передать оружие Украине, поскольку есть требование ООН, согласно которому захваченную военную технику и вооружения необходимо отдавать на хранение или уничтожать», – говорится также в публикации CNN.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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