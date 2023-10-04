Пашинян назвал условия, на которых он подпишет договор о мире с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте страны в среду, 4 октября, назвал условия, при соблюдении которых азербайджанской стороной, он будет готов подписать соглашение о мире, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Пашинян сказал: «Во-первых, Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга следующим образом: территория Армении составляет 29 800 кв. км, а Азербайджана – 86 600 кв. км. Алма-атинская декларация от 1991 года о создании СНГ должна стать политической основой для делимитации, а затем и демаркации границ. Открытие коммуникаций в регионе будет происходить на принципах суверенитета, юрисдикции, законодательства, равенства и взаимности стран. Если Азербайджан подтвердит свою приверженность этим принципам, можно будет считать, что подписание мирного договора – вопрос обозримой перспективы».

Ереван, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»