Европарламент призвал страны-члены ЕС ввести санкции против Азербайджана

Европейский парламент в среду, 4 октября, опубликовал проект резолюции с призывом к странам-членам ЕС в четверг, 5 октября, на пленарной сессии в Страсбурге принять решение о введении санкций против Азербайджана из-за событий в Нагорном Карабахе, а также снизить зависимость от импорта азербайджанского газа, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте Европарламента проекта документа, в частности, говорится: «Европарламент призывает ЕС и государства-члены ввести целевые санкции против лиц в правительстве Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе. …Европарламент призывает страны ЕС снижать зависимость Евросоюза от азербайджанского газа, а в случае углубления напряженности в отношениях Баку с Ереваном полностью прекратить импорт нефти и газа из Азербайджана».

Отметим, что резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими.

Страсбург, Иван Бабурин

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