Путин пообещал уделять особое внимание педагогам из новых регионов России

Президент России Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» в среду, 4 октября, заявил, что педагогам из Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей будет уделяться особое внимание, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления по видеосвязи глава государства сказал: «Отрадно, что теперь в команду участников конкурса входят и педагоги Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Поддержка систем образования в этих регионах чрезвычайно важна. Мы уделяем, и будем уделять им особое внимание. Нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать все, чтобы и школьники и учителя чувствовали себя частью огромного общего, единого образовательного пространства нашей страны».

Москва, Иван Бабурин

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