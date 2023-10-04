В Грузии заявили, что действующий президент страны не достойна своего поста

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на слушаниях в Конституционном суде по поводу импичмента президента страны в среду, 4 октября, заявил, что его партия считает Саломе Зурабишвили больше не достойной своего поста, – сообщают местные СМИ со ссылкой на трансляцию из зала Конституционного суда Грузии.

В ходе своего выступления Кобахидзе сказал: «Правящая команда считает, что Саломе Зурабишвили больше не достойна президентского поста, и просит, чтобы Конституционный суд подтвердил нарушение Конституции президентом».

«После встречи Зурабишвили, проведенной без согласия, президент Латвии вышел и заявил, что Грузия должна ввести санкции против Российской Федерации. Это заявление прямо противоречит нашим национальным интересам. Мы предполагаем, что президент не только не приняла надлежащих мер для превенции подобных заявлений, а, наоборот, поощрила такое заявление. Только правительство может решать, каким будет содержание переговоров с зарубежными партнерами, поскольку именно оно несет ответственность за это».

«Доверие потеряно. Соответственно, для правительства неприемлемо поручать президенту то, за что оно само эксклюзивно ответственно», – подчеркнул глава правящей партии Грузии.

Следует отметить, что в Грузии президент не имеет властных полномочий, и поэтому обязан согласовывать с правительством свои международные встречи, а Саломе Зурабишвили совершила серию визитов в страны Европы, несмотря на отказ правительства в их согласовании, в связи с чем правящая партия «Грузинская мечта» запустила процедуру импичмента президента.

Тбилиси, Иван Бабурин

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