Украинские боевики роют траншеи в центрах городов Харьковской области

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в среду, 4 октября, заявил, что украинские боевики готовят населенные пункты региона к обороне и роют траншеи прямо в центрах городов, – сообщает ТАСС.

В комментарии агентству Ганчев сказал: «Украинские боевики сейчас активно укрепляются. Траншеи роют прямо посреди центральных районов городков в Харьковской области, уничтожая при этом подземные коммуникации. Траншеи в центрах городов оборудуют для подготовки многоэшелонированной обороны. Информация поступает от людей, которые находятся на местах в постоянном контакте с нами и передают информацию».

«Наши военнослужащие точечно отрабатывают места скопления личного состава противника. Ежедневные потери исчисляются сотнями», – добавил глава ВГА Харьковской области.

Белгород, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»