Бывший российский экономист объяснил, почему европейские страны запретили въезд автомобилей из России

Бывший российский Сергей Гуриев* заявил, что страны Европы запретили въезд автомобилей с российской регистрацией для того, чтобы россияне не вывозили в багажниках авто микропроцессоры для последующего производства ракет, – сообщает новостийный канал СВТВ*.

В интервью каналу Гуриев сказал: «Каждая европейская страна закрывает въезд автомобилей с российскими номерами. Потому что в багажниках этих автомобилей вывозят микропроцессоры. Микропроцессоры такие маленькие, что вы можете в багажнике вывезти достаточно микропроцессоров, чтобы произвести месячный запас ракет. И эти страны говорят: «каждая такая обнаруженная машина с багажником, полным процессоров – это катастрофа для Украины, поэтому мы введем такие ограничения».

*Физлицо/организация признаны в России иностранными агентами

Лондон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»