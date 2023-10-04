В ООН признали действия Киева против УПЦ нарушением прав украинцев

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в среду, 4 октября, выпустило доклад, в котором говорится, что действия украинских властей против канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) являются нарушением прав граждан страны, – сообщают СМИ.

В документе, опубликованном на сайте УВКПЧ, в частности, говорится: «На территории, подконтрольной Украине, правительство и местные власти приняли ряд мер против Украинской православной церкви, в том числе расторгли договор аренды государственной Киево-Печерской лавры. …УВКПЧ задокументировало 10 случаев физического насилия и 6 случаев угроз, возникших в результате конфликтов между прихожанами различных православных общин. При этом напряженность была особенно высокой в марте и апреле 2023 года».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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