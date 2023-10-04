СМИ: ФРГ передаст Киеву системы IRIS-T и зенитки Gepard, но крылатые ракеты Украины пока не получит

ФРГ планирует поставить Украине с целью защитить маршруты зернового экспорта дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T и 12 зенитных установок Gepard. Однако передавать Киеву дальнобойные ракеты Берлин пока не планирует – передают в среду, 4 октября, агентство Bloomberg и издание Bild.

Так, в комментарии Bloomberg член оборонного комитета нижней палаты Бундестага Маркус Фабер, частности, заявил агентству: «Украина получит больше систем IRIS-T, установок Gepard и боеприпасов. Она сможет их использовать, например, для лучшей защиты своих зерновых портов».

«Дополнительные IRIS-T и Gepard обеспечат прикрытие грузов, направляющихся в Румынию вдоль южного побережья страны. Ожидается, что системы ПВО прибудут в Украину к концу этого года, а дальнейшие поставки IRIS-T последуют за ними, как только они будут произведены», – сообщили Bloomberg неназванные источники.

В сою очередь, издание Bild со ссылкой на источники в правительстве Германия и Украины пишет, что «Правительство Германии не планирует в обозримом будущем поставлять столь остро необходимые украинской армии крылатые ракеты Taurus. …Решение не поставлять данный тип оружия напрямую связано с неодобрением подобного шага канцлером Германии Олафом Шольцем».

Берлин, Иван Бабурин

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