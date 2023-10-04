В правительстве РФ разработали меры по стабилизации внутреннего рынка топлива

На совещании по внутреннему рынку нефтепродуктов в РФ под председательством вице-премьера Александра Новака с нефтяниками и представителями органов власти в среду, 4 октября, минэнерго и минфин представили меры по стабилизации внутреннего рынка топлива, связанные с введением заградительных пошлин для некоторых экспортеров.

В сообщении, распространенном пресс-службой российского кабмина, в частности, говорится: «Участники совещания поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином меры стабилизации внутреннего рынка топлива по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров. Такие меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для серого экспорта.

«Вице-премьер Александр Новак поручил Минсельхозу и ФАС провести мониторинг наценок при продаже дизельного топлива для аграриев и обеспечить снижение цен у посредников. Правительство при этом продолжает формирование системных мер по приведению топливного рынка к балансу», – сообщили в правительстве РФ и добавили, что «по результатам проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС Федеральной антимонопольной службой возбуждено несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо».

Москва, Иван Бабурин

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