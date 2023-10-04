Байден надеется, что «хаос внутри республиканцев» не помешает продолжить финансировать киевские власти

Президент США Джо Байден на брифинге в среду, 4 октября, заявил, что из-за отставки спикера палаты представителей его беспокоит хаос внутри республиканцев, но это не должно сказаться на дальнейшем финансировании Украины, – сообщает телеканал CNN.

Комментируя отставку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, американский лидер сказал: «Меня действительно беспокоит хаос внутри Республиканской партии в Конгрессе. Но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената в обеих партиях заявили, что поддерживают финансирование Украины. Дальнейшая поддержка Украины в интересах американцев, о чем я вскоре скажу речь».

«Мы можем поддержать Украину следующим траншем, который нам нужен, у нас есть другой способ, с помощью которого мы сможем продолжить финансирование», – отметил также Байден.

Вашингтон, Иван Бабурин

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