СМИ: Анкара планирует провести международную встречу по Украине без участия России

Турецкое руководство собирается организовать до конца октября в Стамбуле международную встречу по обсуждению «мирного плана» Зеленского с участием представителя США, но без участия России, – сообщает в среду, 4 октября, агентство Bloomberg

Со ссылкой на источники агентство пишет: «Планируется, что на консультации по Украине в Стамбул прибудут советники по национальной безопасности различных стран, в том числе помощник президента США Джейк Салливан. Российская сторона на встречу приглашена не была. Будет ли Китай отправлять своего представителя пока неизвестно. В центре повестки будет обсуждение «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского и инициативы Киева по организации международной встречи для обсуждения этой инициативы до конца текущего года».

Анкара, Иван Бабурин

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