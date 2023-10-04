Кишинев ограничил экспорт украинской сельхозпродукции

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям (НКЧС) Молдавии в среду, 4 октября, ввела ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы правительства Молдавии, в частности, говорится: «Согласно решению НКЧС, украинский импорт пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника будет разрешен только на основании лицензии, выданной министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности. Запрос на получение лицензий могут подавать производители масел и жиров; производители мукомольной продукции; производители корма; животноводы. Ограничения не действуют на импорт определенных позиций для осуществления посевных работ. В течение 15 дней профильное министерство подготовит нормативную базу и сформирует специальную комиссию, которая будет заниматься выдачей лицензий. Решение продиктовано необходимостью защиты внутреннего рынка».

Ранее сообщалось, что молдавские фермеры угрожали массовыми акциями протеста из-за того, что импорт дешевой украинской продукции грозит им банкротством.

Кишинев, Иван Бабурин

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