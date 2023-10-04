Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 октября, в своем поздравлении по случаю Дня учителя заявил, что 2023 год, объявленный Годом педагога и наставника, является знаком глубокого, искреннего уважения, и пообещал расширять меры поддержки учителей.

В видеопоздравлении глава государства сказал: «Дорогие друзья! Искренне рад поздравить всех учителей, наставников, педагогов с Днём учителя. Этот праздник вызывает особые, очень тёплые чувства. Слова благодарности любимым преподавателям сегодня звучат по всей стране. Учитель – мы часто об этом говорим, и это действительно именно так – не просто профессия. Это призвание, благородная, важнейшая по сути своей миссия. Ваш труд, терпение, забота и поддержка помогают каждому раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности, которые навсегда станут надёжной опорой в жизни. Своих школьных наставников, их советы, душевное участие мы неизменно, даже спустя долгие годы вспоминаем с любовью и признательностью».

«Мы продолжим активно строить школы, ремонтировать уже существующие школьные здания, а это в том числе более комфортные условия работы и для самих преподавателей. Идущий сейчас Год педагога и наставника – это ещё один знак глубокого, искреннего уважения к вашему труду, и мы обязательно будем расширять меры поддержки учителей. Хочу ещё раз пожелать вам здоровья, счастья, благополучия и, конечно, профессиональных успехов. Для вас это в первую очередь успехи и победы ваших учеников, которые без всякого преувеличения определят будущее нашей страны. С праздником! С Днём учителя!», – сказал в поздравлении по случаю Дня учителя президент России.

Москва, Иван Бабурин

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