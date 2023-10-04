Клинтон – Ельцину о расстреле Дома правительства в 1993 году: Я поздравляю тебя с тем, как ты с этим справился

Общественная исследовательская организация National Security Archive (Архив по национальной безопасности) при Университете Джорджа Вашингтона в среду, 4 октября, опубликовала рассекреченные документы, в которых 42-й президент США Билл Клинтон в телефонном разговоре поздравляет Бориса Ельцина с завершением штурма здания Верховного Совета РФ в 1993 году, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном National Security Archive, в частности, говорится: «Опубликованные сегодня National Security Archive рассекреченные документы содержат подробные сведения о полной поддержке действий Ельцина со стороны США, включая стенограмму телефонного разговора Клинтона с Ельциным на следующий день после штурма здания Верховного Совета РФ и одобрение его решения, а также записку госсекретаря Уоррен Кристофер, в которой он впоследствии сказал Ельцину, что это было «превосходное управление».

В приложенных стенограммах телефонных разговоров есть, в том числе, звонок Клинтона, состоявшийся на следующий день после расстрела танками Дома правительства по приказу президента России Бориса Ельцина, в котором президент США говорит: «Ты сделал все именно так, как должен был, и я поздравляю тебя с тем, как ты с этим справился».

«Я надеюсь, ты теперь сможешь отдохнуть. Знаю, это было трудно для тебя, но ты сделал все именно так, как должен был, и я поздравляю тебя по поводу того, как ты разрешил ситуацию», – сказал также 42-й президент США своему российскому коллеге 5 сентября 1993 года.

Вашингтон, Иван Бабурин

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