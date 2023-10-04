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Четверг, 5 октября 2023, 02:07 мск

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Трамп призвал прекратить финансирование Украины

Фото: bloomberg.com

Экс-президент США Дональд Трамп в среду, 4 октября, обратился с призывом к администрации Соединенных Штатов прекратить финансировать Украину, пока Европа по потраченным средствам на поддержку Киева не сравняется с Америкой, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в социальной сети Truth Social Трамп написал: «Не нужно больше направлять ни доллара до тех пор, пока Европа не сравняется с деньгами, которые Америка потратила на оборону Украины! США на это потратили уже 175 миллиардов долларов. Джо Байдену следует настоять на уравнивании вклада европейских союзников Киева с расходами Вашингтона. Почему мы оказались так далеко впереди, причиняя урон нашим войскам, нашей готовности и значительно сокращая собственные поставки оружия?».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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