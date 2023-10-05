Путин заявил об отсутствии территориальных интересов в украинском конфликте

Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в в Сочи четверг, 5 октября, заявил, что в украинском кризисе у России нет территориальных интересов, а есть «принципы, на которых будет базироваться новое мироустройство».

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Украинский кризис – не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать – и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт. И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее: речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство».

Сочи, Иван Бабурин

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