Путин – главе Евросовета: Чья бы корова мычала

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи четверг, 5 октября, ответил поговоркой «Чья бы корова мычала» на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что «Россия предала армян» в армяно-азербайджанском конфликте.

В ходе дискуссии модератор панельной сессии Федор Лукьянов попросил Путина прокомментировать заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что «Россия предала армянский народ».

Глава государства переспросил: «Кто сказал?»

«Шарль Мишель, председатель Европейского совета», – напомнил Лукьянов.

«Знаете, у нас в народе говорят: чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала», – ответил Путин.

«Корова», – поправил модератор.

«Корова, кобыла, не важно. Животное, короче, какое-то», – сказал Путин.

Сочи, Иван Бабурин

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