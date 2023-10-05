Путин: Если не сохранить ООН, начнется хаос

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи четверг, 5 октября, заявил о необходимости сохранения ООН, поскольку противном случае начнется хаос.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства сказал: «Можно сказать, что ООН и современное международное право, которое построено на базе Устава Организации Объединенных Наций, устарели и подлежат сносу. И необходимо создать что-то новое. Но здесь, конечно, есть опасность того, что мы имеющуюся систему международных правил, именно настоящих правил, международного права на основе Устава ООН, устраним, а нового пока ничего не создано и не создадим. И наступит просто всеобщий хаос. Его элементы и так имеют место быть. Но если совсем отправить на свалку истории Устав ООН, не заменив его ничем, то хаос неизбежен и может привести к очень тяжелым последствиям».

Кроме того, Путин высказался за расширение состваа Совета Безопасности ООН, включив в него Индию, Бразилию и ЮАР. Об этом 5 октября заявил президент РФ Владимир

«Надо идти к изменениям в международном праве в соответствии с реалиями сегодняшнего дня. В этом смысле в Совбезе ООН должны быть страны, которые имеют вес. Например, Индия – это мировой гигант, мощная страна. Или Бразилия, ее рост влияния колоссальный. ЮАР конечно», – сказал Путин в ходе пленарной сессии на международном дискуссионном клубе «Валдай».

Сочи, Иван Бабурин

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