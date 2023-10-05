Путин напомнил о причинах, когда Россия будет готова применить ядерное оружие

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи четверг, 5 октября, напомнив причины применения Россией ядерного оружия, отметил, что в случае ответного удара, ни у одного из противников России шансов на выживание не останется.

Отвечая на вопрос о возможности снижения порога применения ядерного оружия, глава государства сказал: «В российской военной доктрине существует две причины возможного применения со стороны России ядерного оружия. Первая: это применение в отношении нас, то есть в ответно-встречном ударе. На практике что это означает: ракеты стартовали, наша система СПРН обнаружила, зафиксировала, дала знать о том, что целью является территория России, все это происходит в секунды, чтобы все понимали. И уже понимая, зная информацию о том, что по России наносится удар, мы со своей стороны отвечаем на эту агрессию. И хочу заверить всех, что на сегодняшний день ответ является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора. Потому что с момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило – из любой точки Мирового океана или с какой бы то ни было территории – в ответно-встречном ударе в воздухе появляется такое количество, столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется, причем сразу на нескольких направлениях».

«Вторая причина применения этого оружия – это угроза существованию Российского государства. Если против России применяются даже обычные средства вооружения, но под угрозу ставится само существование России как государства. Вот две возможных причины для применения оружия. Нужно ли нам это менять? А зачем? Все можно поменять, я просто не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой сегодня что-то угрожало бы российской государственности и существованию Российского государства. Нет. Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России», – подчеркнул Путин.

Сочи, Иван Бабурин

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