Путин назвал «идиотом» спикера канадского парламента, пригласившего для чествования украинского эсэсовца

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи четверг, 5 октября, заявил, что, если спикер парламента Канады не понимал, что украинский эсэсовец в годы Второй Мировой войны мог быть только на стороне Гитлера, то он – идиот.

Отвечая на вопрос о чествовании украинского эсесовца в парламенте Канады, Путин сказал: «Что сказал спикер канадского парламента: «Сегодня в этом зале присутствует украинско-канадский ветеран Второй мировой войны, который сражался за независимость Украины против русских. Я горжусь тем, что могу сказать, что он – герой Украины и герой Канады и мы благодарны ему за службу». Во-первых, если спикер канадского парламента говорит о том, что во время Второй мировой войны этот канадо-украинский или украино-канадский нацист сражался против русских, он не может не понимать, что он сражался на стороне Гитлера, а не на стороне его собственной родины, Канады. Или был фашистским коллаборационистом. В любом случае, сражался на стороне нацистских войск».

«Если он (спикер канадского парламента,– прим.ред.) не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он – идиот. Он, значит, просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Украины и героем Канады, то он – негодяй. Или так, или так», – подчеркнул Путин.

Сочи, Иван Бабурин

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