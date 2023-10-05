Пашинян подписал декларацию с признанием границ Азербайджана, включая Нагорный Карабах

Председатель правительства Армении Никол Пашинян в четверг, 5 октября, в Гранаде на полях саммита Европейского политического сообщества на встрече с ЕС, Германий и Францией подписал декларацию, в которой признал территорию Азербайджана, которая включает и Нагорный Карабах, – сообщают СМИ.

В тексте документа, распространенном Советом ЕС, в частности, говорится: «Стороны остаются привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на взаимном признании суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км), что уже упоминалась в заявлениях председателя Европейского совета Шарля Мишеля от 14 и 15 мая 2023 года».

Гранада, Иван Бабурин

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