Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи четверг, 5 октября, заявил, что, Россия готова возобновить поставки газа в Германию, но Берлину «не разрешает вашингтонский обком».

Отвечая на вопрос о возобновлении поставок газа в Германию по «Северному потоку», глава государства сказал: «Сохраняется одна ветка «Северного потока-2». Она не повреждена и по ней можно поставлять 27,5 млрд кубических метров газа в Европу. Это только решение правительства ФРГ. Больше ничего не надо. Вот сегодня решение – завтра вентиль мы поворачиваем, и все – газ пошел. Но они же этого не делают. Потому что, как у нас говорят, вашингтонский обком не разрешает. В ущерб собственным своим интересам».

Сочи, Иван Бабурин

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