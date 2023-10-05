российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 5 октября 2023, 20:41 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Путин заявил, что «вашингтонский обком» не разрешает ФРГ возобновить поставки российского газа

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи четверг, 5 октября, заявил, что, Россия готова возобновить поставки газа в Германию, но Берлину «не разрешает вашингтонский обком».

Отвечая на вопрос о возобновлении поставок газа в Германию по «Северному потоку», глава государства сказал: «Сохраняется одна ветка «Северного потока-2». Она не повреждена и по ней можно поставлять 27,5 млрд кубических метров газа в Европу. Это только решение правительства ФРГ. Больше ничего не надо. Вот сегодня решение – завтра вентиль мы поворачиваем, и все – газ пошел. Но они же этого не делают. Потому что, как у нас говорят, вашингтонский обком не разрешает. В ущерб собственным своим интересам».

Сочи, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Политика, Россия,