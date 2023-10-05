Летчики из пяти стран НАТО тренируются применять американское ядреное оружие

Руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации американских университетов ACANU в Женеве в четверг, 5 октября, заявил, что летчики из пяти стран НАТО проходят подготовку по применению ядерного оружия производства США, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Бернетт сказал: «Пилоты пяти стран НАТО проходят подготовку по применению ядерного оружия США, тайно размещенного на военных базах в этих странах без какой-либо прозрачности в отношении действующих соглашений. Есть немецкие пилоты, голландские пилоты, бельгийские пилоты, итальянские пилоты, турецкие пилоты, которые обучаются пользоваться этим оружием. В случае войны, в случае ее применения, кто будет контролировать это оружие? Это вопрос, который действительно беспокоит нас, и это вопрос, который обсуждается в рамках договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)».

Женева, Иван Бабурин

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