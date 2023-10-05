Путин: Без поставок боеприпасов Украине жить останется неделю

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи четверг, 5 октября, заявил, что, стоит только прекратить внешние финансовые вливания и поставки боеприпасов Украине «жить останется только неделю».

Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства сказал: «Украинская экономика без внешней подпитки существовать не может. Там все сбалансировано, в целом, внешне. И бюджет сбалансирован на Украине, макроэкономические показатели более-менее выравнены. Но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний – где-то 4-5 млрд ежемесячно по разным каналам. Это кредиты, всякие там гранты поступают на Украину. Стоит только это прекратить – всё, через неделю все ляжет. Всё! То же самое касается систем обороны. Представьте себе, поставки прекратятся завтра, жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы. Да они и на Западе-то кончаются».

Сочи, Иван Бабурин

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