Путин рассказал, где остановится Россия при завершении СВО

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи четверг, 5 октября, заявил, что, целью проведения специальной военной операции (СВО) является не территория, а гарантия безопасности народов России.

Отвечая на вопрос, где остановится Россия в ходе проведения СВО, сказал: «Теперь по поводу, где нам остановиться. Вы знаете, дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми. Это такой сложный вопрос, требующий разговора».

Сочи, Иван Бабурин

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