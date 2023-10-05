СМИ: Трамп может предложить себя в спикеры Палаты представителей

Экс-президент США Дональд Трамп на следующей неделе может приехать в Капитолий и предложить себя в качестве нового спикера Палаты представителей, – сообщает в четверг, 5 октября, американское издание Politico.

Со ссылкой на источник в Республиканской партии издание пишет, что «Трамп рассматривает возможность визита в Капитолий на следующей неделе, где он может предложить себя кандидатом в спикеры, но окончательного решения по этому вопросу он еще не принял».

«Конечно, кресло спикера в Палате представителе еще никогда не занимал человек, не являющийся членом Палаты, но с точки зрения законодательства такой вариант вполне допустим. Несколько конгрессменов уже заявили, что хотели бы видеть Дональда Трампа в этой должности», – говорится в публикации Politico.

Со своей стороны, телеканал NBC со ссылкой на источники также сообщает, что в начале следующей недели Трамп планирует приехать в Вашингтон и провести переговоры с республиканцами в Палате представителей перед выборами нового спикера.

«Цель визит Трампа в Капитолий – объединить партию»,– отмечает телеканал.

Вашингтон, Иван Бабурин

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