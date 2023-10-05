Швейцария готова платить украинским беженцам лишь бы они покинули страну

Правительство Швейцарии выпустило отчет, в котором говорится, что будет дешевле финансово поощрить беженцев, в том числе украинских, добровольно выезжать из страны, чем продолжать выплачивать им пособия, – сообщает в четверг, 5 октября, издание SwissInfo.

В заметке швейцарского издания, в частности, говорится: «В правительстве страны решили, что финансово поощрять выезд дешевле, чем продолжать выплачивать им ежемесячное пособие, тем самым затягивая выезд после истечения сроков временной защиты. Власти предоставят украинцам от шести до девяти месяцев для того, чтобы подготовиться к добровольному отъезду. Скорее всего, статус временной защиты «S» для украинцев будет отменен в 2024 или 2025 году и к тому времени страну покинут около 70 тыс. человек. Таким образом, правительство готово рассматривать финансовую помощь, чтобы побудить людей не ждать истечения сроков. Суммы помощи варьируются от 1000 до 4400 швейцарских франков (от 1094 до 4 800долларов) на человека в зависимости от фазы отъезда».

Берн, Иван Бабурин

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