Туск заявил о планах Качиньского по выводу Польши из Евросоюза

Бывший глава Европейского совета, польский оппозиционный политик Дональд Туск на встрече с избирателями в четверг, 5 октября, заявил, что председатель правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский подготовил план по выходу Польши из Евросоюза, – сообщают СМИ.

Во время выступления Туск сказал: «У меня есть все больше сигналов. У меня очень много контактов с людьми по всей Европе, и у меня есть все больше причин не предполагать, а утверждать, что один из уже хорошо подготовленных политических планов Качиньского и PiS – это выход Польши из Европейского союза. …Польшу можно вывести из ЕС без референдума в соответствии с действующим законодательством, для этого достаточно одного голосования в сейме».

«Если Польша начнет процесс выхода из ЕС, это будет в сто раз хуже, чем для Великобритании, поскольку около 80% поляков довольны членством в ЕС, потому что оттуда текут рекой деньги и открыты границы», – добавил польский оппозиционер.

Варшава, Иван Бабурин

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