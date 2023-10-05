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Пятница, 6 октября 2023, 01:25 мск

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ВВС Турции уничтожили 30 объектов Рабочей партии Курдистана в Сирии

Фото: pixabay.com

Министерство обороны Турции в четверг, 5 октября, заявило, что Военно-воздушные силы страны уничтожили на севере Сирии 30 объектов Рабочей партии Курдистана (РПК) и большое количество террористов, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном турецким оборонным ведомством, говорится: «В ходе операции ВВС 5 октября в 23:00 были нанесены удары по объектам террористов на севере Сирии в регионах Телль-Рифат, Джизре и Дерик. Уничтожено 30 целей, в том числе нефтяная скважина, склад, убежища и пещеры, в которых, по имеющимся оценкам, были ответственные функционеры террористической организации»

«Операция была предпринята с целью предотвращения террористических нападений на турецкий народ и силы безопасности с севера Сирии путем нейтрализации РПК, «Сил народной самообороны» и других террористических элементов. В результате удара, было нейтрализовано большое количество террористов», – сообщили в минобороны Турции.

Анкара, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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