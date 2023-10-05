Москва сказала, когда выведет российское ядерное оружие из Белоруссии

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН в четверг, 5 октября, заявил, что российское ядерное оружие не будет выведено из Белоруссии, пока американские ядерные вооружения остаются в Европе, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию на сайте ООН.

В ходе своего выступления Воронцов сказал: «Постановка вопроса о пересмотре совместно принятых Россией и Белоруссией решений в ядерной сфере совершенно нереалистична без отказа США и НАТО от вредоносного курса на целенаправленный подрыв нашей безопасности и без полного вывода из Европы американского ядерного оружия с ликвидацией соответствующей инфраструктуры. Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии не может рассматриваться как нарушение безъядерного статуса этой страны. …Полный контроль за ядерным оружием обеспечивает Российская Федерация».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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