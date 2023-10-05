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Пятница, 6 октября 2023, 01:42 мск

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США об украинском «контрнаступе»: Капут! Проехали!

Экс-судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано в четверг, 5 октября, заявил, что украинское контрнаступление провалилось, а русские, продвигаясь «медленно, упорно и терпеливо», заняли новые территории, – сообщают СМИ.

На YouTube-канале Judging Freedom Наполитано сказал: «Уже больше никто не говорит о весеннем контрнаступлении, точнее – уже летнем. Капут! Проехали! На самом-то деле русские заняли новые территории. Они продолжали продвигаться очень медленно, упорно и терпеливо на запад. К тому же, санкции не сработали, а экономика России стала лучше по всем показателям».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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