Трамп заявил о готовности занять кресло спикера в Палате представителей

Эк-президент США Дональд Трамп заявил, что пока республиканцы не найдут другого кандидата, он готов на стать временным спикером Палаты представителей Конгресса СЩА, – сообщает телеканал Fox News.

Как сообщает телеканал, Трамп заявил следующее: «Республиканцы спросили меня, мог бы я рассмотреть вариант занять место спикера Палаты на 30, 60 или 90 дней, пока они не найдут постоянную кандидатуру. Я сделаю это не потому, что хочу, а если это будет необходимо, если они не смогут принять решение».

Вашингтон, Иван Бабурин

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