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Пятница, 6 октября 2023, 01:59 мск

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Трамп заявил о готовности занять кресло спикера в Палате представителей

Дональд Трамп Фото: Pixabay

Эк-президент США Дональд Трамп заявил, что пока республиканцы не найдут другого кандидата, он готов на стать временным спикером Палаты представителей Конгресса СЩА, – сообщает телеканал Fox News.

Как сообщает телеканал, Трамп заявил следующее: «Республиканцы спросили меня, мог бы я рассмотреть вариант занять место спикера Палаты на 30, 60 или 90 дней, пока они не найдут постоянную кандидатуру. Я сделаю это не потому, что хочу, а если это будет необходимо, если они не смогут принять решение».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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