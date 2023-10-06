Россия по просьбе Еревана начала поставки моторного топлива в Армению

Министерство иностранных дел РФ в пятницу, 6 октября, сообщило, что по просьбе Еревана Россия начала поставки 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива в республику Армения, которая находится в непростой ситуации в связи с нехваткой нефтепродуктов.

В сообщении, опубликованном на сайте российского МИДа, говорится: «В ответ на обращение руководства Армении Россия начала поставки необходимых республике нефтепродуктов. Речь идет о 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива. Как стало известно из запроса партнеров, ситуация в этой сфере в Армении складывается непростая. Армения уже почти выбрала утвержденный на текущий год баланс. Впереди – осенне-зимний период. Поддержка России окажется весьма своевременной и полезной».

«Несмотря на введение 21 сентября правительством РФ временного запрета на вывоз товарного бензина и дизельного топлива из страны, Москва пошла навстречу союзникам в рамках подписанного в декабре 2013 года соответствующего межправительственного соглашения», – добавили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Москва, Иван Бабурин

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