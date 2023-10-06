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Пятница, 6 октября 2023, 18:32 мск

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Орбан: Евросоюз юридически изнасиловал Венгрию и Польшу

фото из архива официального сайта правительства Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 6 октября, заявил, что Евросоюз (ЕС) «юридически изнасиловав» Польшу и Венгрию, навязав новые соглашения по распределению нелегальных мигрантов, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Орбан написал: «Брюссель юридически изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав им миграционный пакт. Таким образом, компромисса по миграции не будет. Ни сегодня, ни в ближайшие годы. Мы будем защищать наши границы, как от мигрантов, так и от брюссельских бюрократов!»

Будапешт, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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