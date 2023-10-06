Еврокомиссия исключила любые «поблажки» для приема в ЕС новых членов

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на брифинге по итогам неформального саммита Европейского сообщества в Гранаде в пятницу, 6 октября, заявила, что новые страны будут приниматься в состав ЕС только на основании их заслуг без каких-либо поблажек, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами фон дер Ляйен сказала: «Процесс приема новых членов будет осуществляться исключительно на основании заслуг этих стран-кандидатов, никаких поблажек не будет. Еврокомиссия представит в начале ноября подробный доклад о степени готовности к вступлению, он будет рассмотрен на саммите в декабре».

Гранада, Иван Бабурин

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