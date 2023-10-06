Путин оценил переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с узбекистанским коллегой Шавкат Мирзиёев в пятницу, 6 октября, назвал прошедшие переговоры «весьма содержательными и результативными».

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Сегодня мы провели весьма содержательные и результативные переговоры. Коллега с этим согласен. Сначала в узком составе, затем с участием вице-премьеров, министров. Приняты совместные заявления об углублении стратегического партнерства России и Узбекистана нацелены на то, чтобы придать дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-инвестиционной, информационной, культурной областях. Рассматривается вопрос о взаимодействии в сфере энергетики. Завтра мы с президентом Казахстана и президентом Узбекистана примем участие в торжественной церемонии запуска поставок Газпромом российского газа в Узбекистан. Это происходит впервые за всю историю существования этих транспортных систем. Никогда из России в направлении Средней Азии газ российского производства не направлялся».

Со своей стороны Президент Узбекистана заявил, что очень удовлетворен переговорами с президентом России и пригласил Владимира Путина приехать с ответным визитом.

В совместном заявлении лидеров России и Узбекистана, принятом по итогам в Кремле, в частности, говорится: «Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину, всему российскому народу за теплый прием и гостеприимство и пригласил президента Российской Федерации посетить с визитом Узбекистан. Приглашение было с благодарностью принято».

Москва, Иван Бабурин

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