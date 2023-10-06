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Пятница, 6 октября 2023, 19:51 мск

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Путин, Мирзиёев и Токаев торжественно дадут старт поставкам газа в Узбекистан

Президент России Владимир Путин на брифинге по итогам российско-узбекистанских переговоров в пятницу, 6 октября, заявил, что в субботу, 7 октября, состоится торжественная церемония начала поставок газа в Узбекистан через Казахстан.

В ходе общения с журналистам Путин сказал: «Завтра мы вместе с Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым примем участие в торжественной церемонии запуска поставок «Газпромом» российского газа в Узбекистан. Такие поставки – впервые за всю историю существования этих транспортных систем. Никогда из России в направлении Средней Азии газ российского производства, российского происхождения ранее не направлялся».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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