В МИД РФ вызван посол Кипра в связи шокирующим поведением властей острова в отношении российского журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 6 октября, заявила, что посол Кипра вызван в российское внешнеполитическое ведомство в связи с шокирующим поведением кипрских властей в отношении российского журналиста и дипломата.

В своем Telelgram-канале Захарова написала: «В связи с шокирующим своей противозаконностью поведением кипрских властей в отношении российского журналиста и сотрудника дипмиссии, когда Никосией были попраны все обязательства в отношении безопасности официально работавших в стране представителя СМИ и сотрудника посольства, в МИД России был вызван кипрский посол».

«В ближайшее время будет сделано развёрнутое заявление на этот счёт с изложением обстоятельств случившегося и предпринятыми российской стороной шагами», – отметипа представитель российского МИДа.

Ранее сообщалось, что собственный корреспондент «РГ» на Кипре Александр Гасюк в минувший четверг был задержан местной полицией в Никосии. При задержании журналиста полиция Кипра в присутствии многочисленных свидетелей без видимых причин применила к нему спецсредства, грубую физическую силу и нанесла увечья. Позже Александр был доставлен в больницу, а затем помещен под стражу.

Москва, Иван Бабурин

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