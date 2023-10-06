В Нагорном Карабахе свернуто три поста российских миротворцев

Министерство обороны РФ в пятницу, 6 октября, заявило, что за прошедшие сутки российские миротворцы свернули два постоянных и один временный наблюдательный пост в зоне нагорнокарабахского конфликта.

В сообщении, опубликованном в бюллетене минобороны, говорится: «В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернуты два наблюдательных поста в Шушинском и Аскеранском районах и один временный наблюдательный пост в Мардакертском районе».

«По состоянию на 6 октября сдано 92 единицы бронетехники, 142 единицы автомобильной техники, 124 единицы средств ПВО, 112 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, один БПЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 58,5 млн. боеприпасов. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента за сутки не зафиксировано», – добавили в российском оборонном ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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