Россия заявила протест Республике Кипр

Министерство иностранных дел РФ в пятницу, 6 октября, вызвало посла Республики Кипр Кипроса Йоргаллиаса, где ему был заявлен протест в связи с провокационными действиями республики в отношении корреспондента и сотрудника посольства РФ.

В заявлении российского МИДа, в частности, говорится: «Потребовали от кипрской администрации немедленного освобождения российского корреспондента, исчерпывающих объяснений по поводу вопиющего инцидента и официальных извинений».

«Считаем абсолютно надуманными ссылки на неподобающую деятельность собкора «Российской газеты» и нарушение им административного режима пребывания на Кипре – тем более, на фоне демонстративно провокационного и жесткого поведения кипрских силовиков. В МИД и МВД Республики Кипр даже не удосужились ответить на своевременно направленные соответствующие запросы нашего Посольства в Никосии. Вместо этого сначала в ход были пущены приёмы психологического давления, в том числе на семью журналиста, а закончилось все физическим насилием. Есть основания полагать, что к организации этой провокации приложили руку западные спецслужбы», – заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ и добавили: «В МИД и МВД Республики Кипр даже не удосужились ответить на своевременно направленные соответствующие запросы нашего Посольства в Никосии. Вместо этого сначала в ход были пущены приемы психологического давления, в том числе на семью журналиста, а закончилось все физическим насилием».

Москва, Иван Бабурин

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