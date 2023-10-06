Утвержден временный особый порядок въезда граждан Украины на территорию России

Правительство России в пятницу, 6 октября приняло распоряжение, согласно которому с полуночи 16 октября вводится временный особый порядок въезда на территорию Российской Федерации граждан Украины из третьих стран.

В распоряжении, принятом российским кабмином, в частности, говорится: «С полуночи 16 октября для граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран, вводится особый порядок въезда. Он утвержден распоряжением правительства. Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложивших геополитических условиях».

«Граждане Украины, прибывающие в Россию с территории других государств, с 16 октября смогут въезжать в РФ только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и воздушный пункт пропуска, расположенный в московскому аэропорту «Шереметьево» Этот порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств», – говорится в распоряжении правительства РФ.

Что касается граждан Украины, находящихся на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, в том числе в зоне специальной военной операции, то порядок, действующий для сохраняется. Они въезжают в Россию через пункты пропуска, расположенные на административной границе между новыми субъектами и сопредельными территориями.

Москва, Иван Бабурин

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