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Пятница, 6 октября 2023, 21:26 мск

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СМИ: Счетная палата ЕС не знает, где взять деньги для Киева

Страны Евросоюза страдают от сложной экономической ситуации, но при этом они пообещали Украине многомиллиардные кредиты, выплаты по которым Киев начнет нескоро. В связи со сложившей ситуацией Счетная палата Евросоюза бьет тревогу, поскольку неизвестно, где брать деньги на уже обещанную помощь Украине, – сообщает в пятницу, 6 октября, Le Figaro.

В заметке французского издания говорится: «Обещать Украине 50 миллиардов евро в течение пяти лет – это, конечно, хорошо. Но деньги еще нужно найти, и мы должны убедиться в том, что европейский бюджет, а значит, и финансы государств-членов, смогут выдержать различные кредиты, предоставляемые Украине».

«Долг Евросоюза значительно увеличился и достиг в 2022 году 344,3 миллиардов евро, а воздействие на бюджет ЕС из-за Украины увеличилось более чем вдвое в прошлом году. Поэтому Счетная палата ЕС старается предостеречь Еврокомиссию и обратить ее внимание на резкий рост долговых обязательств Евросоюза», – пишет Le Figaro.

Люксембург, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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