Сыну Кадырова присвоили звание Героя Чечни

Депутат Госдумы Адам Делимханов в пятницу, 6 октября, сообщил, что звание героя Чеченской Республики присвоена пятнадцатилетнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму.

В своем Telegram-канале Делимханов написал: «Я с большим удовольствием поздравляю моего дорогого племянника, внука Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, Адама Рамзановича Кадырова с присвоением высшего звания Чеченской Республики – Герой Чеченской Республики!»



«Нет сомнений, дорогой племянник Адам Рамзанович является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека. С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну. … Убеждён, что Адам принесет огромную пользу своему народу и стране, будет верно и неотступно служить интересам Отечества», – подчеркнул депутат Госдумы Делимханов.

Грозный, Иван Бабурин

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