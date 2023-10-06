российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 октября 2023, 22:54 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Лукашенко: Если США продолжат эскалацию, Путин достанет «красную кнопку»

Архив. Фото: пресс-служба Кремль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в Брестскую область на брифинге в пятницу, 6 октября, заявил, что если американцы продолжат нагнетать ситуацию, Путин и военные могут «достать красную кнопку», – сообщает белорусский канала «Пул Первого».

В ходе общения с журналистами Лукашенко сказал: «Американцы толкают Россию к применению самого страшного оружия. Вот это вооружение Зеленского, оснащение ракетами дальнего радиуса действия, вы представляете, на глубину 300 километров будут поражать российскую территорию. Вы что думаете, что президент России и военные будут на это спокойно смотреть? Это нагнетание и эскалация приведет к тому, что они достанут красную кнопку и положат на стол».

Минск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Политика, Россия,