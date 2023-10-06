СМИ: Киев должен опасаться сезона американских выборов 2024 года

Бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок заявил, что кризис в американском Конгрессе может поставить под угрозу поддержку Украины и призвал Киев беспокоиться о 2024 годе, когда начнется сезон американских выборов, – сообщает в пятницу, 6 октября, телеканал Sky News.

В комментарии телеканалу британский экс-дипломат сказал: «Гонка за спикера Палаты представителей может продолжиться еще довольно долго, и вот тогда вы получите реальные проблемы для Украины. Потому что около 90% военной техники поступают на Украину именно из США. Я не верю, что у Европы есть возможность заместить это. А ведь вскоре эти запасы начнут иссякать».

«Следует обратить внимание на то, что не только несколько правых республиканцев выступают против дальнейшей помощи Украине. Со стороны рядовых избирателей-республиканцев оказывается сильное давление с целью остановить эту помощь. А это давление говорит о многом. Скажу прямо, без дальнейшей поддержки Запада, главным образом со стороны США, Киеву будет очень трудно продолжать войну в долгосрочной перспективе. Вероятно, возникнут политические опасения, что война может продолжаться бесконечно. Если бы я был в Киеве, я бы беспокоился о том, что произойдет в следующем году, когда начнется сезон американских выборов», – отметил Ким Дэррок.

Лондон, Иван Бабурин

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