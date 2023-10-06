СМИ: Вашингтон предложил Варшаве отдать свои Patriot Киеву взамен на другие системы ПВО

Соединенные Штаты предлагают Польше передать часть имеющихся у нее зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине в обмен на поставку Вашингтоном Варшаве систем противовоздушной и противоракетной обороны израильского производства Iron Dome (Железный купол), – сообщает в пятницу, 6 октября, газета Politico.

В комментарии изданию сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен сказал: «Польша могла бы развернуть свои системы Patriot на Украине, где мы уже развернули свои. Такой обмен был бы приемлем, поскольку две батареи Iron Dome пока остаются в США, и их можно было бы передать Варшаве. Я рассматриваю Польшу, как многообещающего партнера в предложенной схеме, потому что ранее Израиль ответил отказом на запросы Украины и Соединенных Штатов о поставке Iron Dome Киеву».

«План передачи Польшей Patriot Киеву Ван Холлен обсуждал в среду на закрытом брифинге для курирующих ассигнования членов Сената, проведенном Пентагоном. Подобные предложения отражают пессимизм на Капитолийском холме по поводу перспектив оказания Киеву крупной финансовой помощи из бюджета Соединенных Штатов», – отмечается в публикации Politico.

Вашингтон, Иван Бабурин

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