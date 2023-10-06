Захарова: В ЕС начнут принимать за заслуги на ниве русофобии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 6 октября, заявила, что, судя по заявление главы Еврокомиссии, в Евросоюз теперь будут принимать за заслуги на ниве русофобии.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Все решения о приёме новых стран в ЕС будут приниматься только на основании их заслуг, никаких поблажек не будет». То есть уже и критерии отменили. Остались «заслуги». Теперь приём в члены можно только заслужить. Очевидно, что единственный вариант это сделать – выслужиться на ниве русофобии».

Москва, Иван Бабурин

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